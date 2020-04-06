شكرا لقرائتكم خبر عن ساعي بريد بريطاني يتنكر للتسرية عن السكان في المنازل بسبب العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر ساعي البريد البريطاني جلين والتون، طريقة للتسرية عن السكان في منازلهم التزاماً بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا. ويسلم والتون الخطابات والطرود متنكراً كل مرة في ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم.
وقال والتون "لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس". وأضاف "لهذا أردت أن أغير ذلك بارتداء الملابس التنكرية في العمل. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي". وبالإضافة إلى التسرية عن السكان يجمع والتون، الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنجهامشير بوسط إنجلترا، تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها.
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