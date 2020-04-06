مريم المهيري: الإمارات تسخر إمكانياتها للتعامل مع كل الظروف

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"الخليج 365" من دبي: أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تسخر كل الطاقات، وتوفر كل الإمكانات التي تمكنها من التعامل مع كل الظروف، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع الإماراتي في جميع المجالات ويسهم في تنمية ورفاه مستدامين.

وبيّنت المهيري أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم لتعزيز المخزون الاستراتيجي هو دليل على حرص القيادة لتوفير كل الموارد التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وأوضحت أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة واستشرافية بشأن ملف الأمن الغذائي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية، وتؤهلها لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، مشيرة إلى أن التوجيهات الجديدة ستسهم في تعزيز العمل لتحقيق مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتمكين دولة الإمارات من مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات في هذا الملف الذي يحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قيادة دولة الإمارات.