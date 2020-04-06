كيف تحصل على دورات تدريبية من جوجل وأنت بالمنزل؟

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت جوجل عن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية باللغة العربية باستخدام تقنية البث المباشر على Google Meet و YouTube لتعلّم مختلف المهارات الرقمية في الأسابيع القادمة، وذلك في ظلّ التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد مع أفضليّة البقاء في المنزل.

تضم الدورات التدريبية برنامج "مهارات من جوجل " لكافة المتحدثين باللغة العربية من الطلاب والمعلمين وأصحاب الشركات والباحثين عن وظائف جديدة أو حتى ممن يرغبون بتطوير مهاراتهم التقنية في التسويق الرقمي.

بالإضافة إلى فعاليّة "الأيام الرقمية Digital Days" المخصصة لتعليم ما هو جديد في عالم البرمجة والتطوير، والتعلّم الآلي، والأمان الرقمي، وعلم البيانات. ومن خلال الدورات التدريبية المباشرة، يمكن التفاعل مع المدرّبين وتبادل الأسئلة والخبرات.

قائمة المحاضرات التدريبية وكيفية الانضمام إليها:

برنامج "مهارات من Google":

يمكن الاستفادة من الدروس المتوفّرة على موقع "مهارات من جوجل" والحصول على شهادة من جوجل بعد إكمال البرنامج، بالإضافة إلى فرصة الالتحاق بالدورة التدريبية المباشرة كل يوم اثنين وأربعاء على منصّتي Google Hangouts Meet وYouTube.

تغطي الدورات التدريبية مجموعة من مهارات التسويق الرقمي والتي تتضمّن التسويق على محرّك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفيديو، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية وغيرها من المواضيع

جدول الدورات التدريبية في الأسابيع القادمة والمواضيع التي ستتطرّق إليها كل جلسة.

6 أبريل، 3 مساءً بتوقيت القاهرة: كيفية إنشاء موقعك الإلكتروني ومقدمة عن التسويق الرقمي (للتسجيل)

13 أبريل، 3 مساءً بتوقيت القاهرة: الوصول إلى مزيد من العملاء باستخدام وسائل إعلانية (للتسجيل)

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20 أبريل، 3 مساءً بتوقيت القاهرة: كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية لتنمية مشروعك (للتسجيل)

27 أبريل، 3 مساءً بتوقيت القاهرة: كيفية بناء خطة تسويق رقمي و الكتابة لوسائل التواصل الاجتماعي (للتسجيل)

مبادرة الأيام الرقمية (Digital Days):

كذلك تتيح جوجل برنامج بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين في مجال التطوير الرقمي، وتطلق جوجل سلسلة من الدورات التدريبية المباشرة على قناة YouTube لمجموعة مطوّري جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تغطي سلسلة الدورات مواضيع مختلفة مثل "تعلّم الآلة للجميع"، "التعلّم العميق Deep Learning"، و"مقدمة عن Flutter" وغيرها. تشمل المبادرة دورات تدريبية باللغة العربية، والانجليزية، والفرنسية.

وبحسب جوجل سيكون هناك أكثر من 20 دورة تدريبية أسبوعيًا، من الأحد إلى الخميس بين الساعة 5 إلى 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول الدورات التدريبة

مواضيع شهر أبريل: نوادي الطلبة المطورين، Google Cloud، تقنيّات Google وهاكاثون أمان المرأة.

مواضيع شهر مايو: علم البيانات، تعلّم الآلة، التفكير التصميمي، Flutter.

مواضيع شهر يونيو: Firebase، أندرويد، تطبيقات الويب التقدمية.

مواضيع شهر يوليو: مساعد Google، الواقع الافتراضي ومنصة الخرائط.