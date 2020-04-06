الحكومة الفلسطينية تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا"

رام الله، قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 246.

وقال كمال الشخرة، مدير عام "الرعاية الصحية الأولية"، في الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 246.

ومن بين مجمل الإصابات، 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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