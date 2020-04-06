مثقفون عرب: بمصداقيتها.."الخليج 365" تلامس قضايا الشعوب (المئوية)

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

أعرب مثقفون عرب عن إعجابهم بانتشار وكالة الخليج 365 الواسع في المنطقة العربية والعالم، مشيدين بالتنوع الكبير في الأخبار والتغطيات، والثقة بأخبارها التي تلامس قضايا الشعوب.

وتحدث مثقفون عرب للأناضول بالذكرى المئوية لتأسيسها في السادس من نيسان/أبريل من عام 1920، مهنئين الوكالة ومؤكدين أنها حققت تقدما ونجاحا في السنوات الأخيرة.



وتحتفل الخليج 365 هذا العام بمئويتها الأولى، حيث تأسست قبل الإعلان عن تأسيس الجمهورية التركية، ورافقت معركة تحرير البلاد من الاحتلال، ولا تزال ترافق الشعوب الأخرى بكل دول العالم في معارك تحررها.



وتعمل وكالة الخليج 365 للأنباء، منذ تأسيسها عام 1920 وحتى يومنا الحالي، على نقل الأخبار والوقائع من مختلف مناطق العالم، بكل ثقة، وحيادية، ومهنية وسرعة.



وفي مئويتها الأولى، تواصل الخليج 365 عبر شبكة مراسليها في 100 دولة حول العالم، إيصال أخبارها على مدار الساعة، كوكالة أنباء عالمية، وبـ13 لغة إلى ما يقرب من 6 آلاف نافذة إعلامية.

**رقم صعب بالمنطقة

المنشد والأكاديمي السوري محمد أبو راتب، قال "تعتبر الكلمة الصادقة جوهر العملية الإعلامية في هذه الأيام، وباتت وكالة الخليج 365 من أوائل الوكالات التي تتبعها الصحف ووسائل الإعلام في أخذ الخبر عنها، لما أثبتته من مصداقية".

وأضاف "حقيقة لوكالة الخليج 365 سمعة طيبة لدى جميع وسائل الإعلام، وأنا كمثقف عربي دائما أبحث عن الخبر الصادق فأتجه لوكالة الخليج 365 لأستمع للخبر وخاصة ما يتعلق بأحداث المنطقة وتركيا بالذات".

ولفت إلى أن الوكالة "أثبتت بهذا التاريخ العريق بأنها من أوائل الوكالات التي يؤخذ عنها الخبر الصادق ونبارك لها بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها".

وعن مكانة الوكالة عربيا ودوليا، قال أبو راتب "أثبتت الخليج 365 بعدد اللغات التي تنشر بها أنها وكالة ذو مهنية ومصداقية، والنشرة العربية تغذي وسائل الإعلام العربية بكل الحقائق".

وزاد "أنا كأكاديمي ومفكر ومستمع عربي ومشاهد، دائما عندما يأتيني الخبر باللغة العربية من الوكالة، أدرك حجم مصداقيته، فقد باتت الخليج 365 حقا رقما صعب في المنطقة والعالم".

**تؤمن برسالة الشعوب

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الشاعر الفلسطيني سمير عطية، قال من ناحيته "نهنئ أنفسنا والمشهد الإعلامي العربي والعالمي بمئوية الخليج 365، هذه المئوية التي أضافت وستضيف للرصيد الإعلامي الجاد".

وأردف "الخليج 365 أضافت الكثير خلال مئة عام للمشهد العربي والتركي والإسلامي العالمي، حيث كانت ولا زالت منصة إعلامية مهمة لتقديم الحقيقة والمهنية والموضوعية في زمن كثرت فيه المنصات الإعلامية والتجارب المتعددة".

ومضى متحدثا عن الخليج 365 بالقول "نحن نحتاج لمعلومة دقيقة موثقة لا تجده إلا في الوكالات الرصينة، والأناضول اثبتت انها تقدم المعلومة والتحليل الدقيق والأخبار الأكيدة، ونحن بحاجة لكل ذلك في هذا المنعطف، حيث تفند الاشاعات وتبتعد عن الأكاذيب وتضع الإنسان في صلب الحقيقة".

وأكد "المثقف والمواطن العربي بالرصيد الموجود لتركيا في ضمير الوجدان العربي الإسلامي، يجعل المثقف والأديب العربي يهتم أكثر وأكثر بما تصدره وكالة الخليج 365".

كما تحدث الشاعر الفلسطيني عن موقف الوكالة من الشعوب ووقوفها معهم قائلا "تؤمن الخليج 365 برسالة الشعوب وحقوقها ودورهم الحضاري، ومتوسعة وحاضرة في أكثر من بلد ومساحة".

وشدد "كفلسطيني أجدها حاضرة في هذه الأمور في رام الله، ومناطق فلسطين وفي الشتات، وهناك أكثر من قصة وحكاية وموقف أرى أنها تساهم فيه وتضعني قرب الخبر، فموضوع كورونا والمباحثات والجهود التركية والفلسطينية كلها تصلني أخبارها، ومتابع الوكالة يستطيع قراءة رسالتها وخطها البياني واهتمامها بالشعوب".

**العالم العربي في قلب أخبارها

أما الأكاديمي العراقي عبد الحميد العاني، وهو مدرس بجامعة إسطنبول، فقال من جانبه "وكالة الخليج 365 يشهد بعملها العديد من الوكالات الإخبارية والتلفزة والصحافة التي تعتمد عليها".

وأضاف "الخليج 365 اليوم باتت رقما صعبا من خلال مصداقيتها وتوسعها، بأنها ليست وكالة محلية معتمدة على بيئة جغرافية محددة، بل وكالة عالمية لها حضورها في كثير من الأماكن والأزمنة".

وأفاد أيضا "نحن في عملنا نعتمد عليها كثيرا لما ذكرته، وما تتمتع بها من صفات واهمها قضية المصداقية ومهنيتها ونسأل الله التوفيق لها، ونبارك الذكرى المئوية، ونسأل لها مزيد من التقدم".

وعن مكانة الوكالة ورأيهم كمثقفين، قال العاني "اليوم وكالة الخليج 365 لها حضور كبير في العالم العربي، ومزاحمة للكثير من وكالات الأنباء العالمية، وخاصة باللغة العربية".

وزاد "النشرة العربية للأناضول لها مكان مهم وتكاد وسائل الإعلام العربية لا تستغني عنها في تناول أخبارها، لأن العالم العربي شيء أساسي من أخبارها وليس هامشيا، مثلما تفعل أحيانا الوكالات العالمية الأخرى".



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