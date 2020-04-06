تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا بسلطنة عمان

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).
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