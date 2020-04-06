«الخارجية»: توجه رسالة مهمة للمواطنين العالقين بالخارج

أوضح أحمد الطويان مدير عام مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة تأتي كحل تقني إلكتروني يسهل وييسر إدخال البيانات ويساعد كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح إتمام عملية إعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى لمملكة.

وقال، في اتصال هاتفي مع “قناة الإخبارية” إن بعثات المملكة الـ119 حول العالم قامت بواجبها تجاه المواطن السعودي، وكل أعضاء البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية هي في خدمة المواطن السعودي في كل ظرف، في العسر وفي اليسر وهذا واجبنا، وما نقدمه يأتي انطلاقا من التوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة التي تحث دوما على تقديم كل ما ييسر للمواطن السعودي في الخارج سبل العيش وأيضا كل ما ييسر أمره حتى عودته سالما إلى المملكة.

وأضاف الطويان: “رسالتنا للمواطنين المتواجدين في كل مكان.. نحن معكم.. والمنصة الإلكترونية وجدت لخدمتكم ولتيسير عودتكم بأمن وسلامة”.

وتابع “نحرص أيضا على أن تكون هذه العودة آمنة في ظل تفشي هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منها وتأتي أيضا هذه المنصة بإجراءاتها الواضحة لتوضيح كل ما ييسر عملية سفر المواطن من المكان الذي يتواجد فيه حتى عودته سالما إلى المملكة بخمس خطوات واضحة وأيضا من خلال غرفة علميات مشتركة تجمع الجهات ذات العلاقة.

وختم الطويان بقوله “يتم من خلال المنصة التواصل والرد على جميع المواطنين الذين لديهم استفسارات وكذلك تقوم سفارات المملكة والقنصليات العامة حول العالم بالتواصل والرد وتسجيل الإجراءات بكل مدينة وفي كل دولة يكون فيها مواطن سعودي راغب في العودة للمملكة وفق ما تنظمه الحالة اللوجستية لعملية النقل”.