ملك السويد يطلب عدم تنظيم لقاءات عائلية والحكومة تتراجع عن" النهج الناعم"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

دعا ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، إلى عدم تنظيم لقاءات عائلية في عيد الفصح، مشيرا إلى أن "هذا الامر لن يكون ممكنا" بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك في خطاب نقل على المحطات التلفزيونية مساء الأحد "الأسبوع المقدس ،وقت نحب فيه أن نسافر ونحيط أنفسنا بالعائلة والأصدقاء. وأشخاص كثر يذهبون إلى الكنيسة .لكن جزءا من هذا لن يكون ممكنا في عيد الفصح هذا العام. علينا أن نقبل بهذا الواقع. علينا أن نفكر مرتين ونستعد للبقاء في المنزل".

كما ]عت السلطات الصحية الجميع إلى "تحمل المسؤولية"، ومراعاة التباعد الاجتماعي بعدما سجلت البلاد 6830 إصابة و430 حالة وفاة، مقابل 3700 إصابة و110 حالات وفاة قبل أسبوع.

وكما هي الحال في العديد من الأماكن الأخرى، فإن هذه الأرقام على الأرجح أقل من الأرقام الفعلية إذ يتم فحص المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات والطواقم الطبية فقط.

وتستعد الحكومة السويدية للتراجع عن سياستها الناعمة التي اتبعتها منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعمل على سن تشريعات جديدة تسمح لها باتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة تفشي كوفيد 19 ،بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 430 حالة،وهو المعدل الذي يعد مرتفعاً بالمقارنة بجيرانها الدانمرك، والنرويج اللتان فرضتا عمليات إغلاق صارمة ، وأغلقت الحدود والمدارس والمحلات غير الضرورية . بينما عزلت فنلندا منطقتها الحضرية الرئيسية حول هلسنكي. في الوقت الذي كان فيه السويديون قادرين على التسوق والذهاب إلى المطاعم وإرسال الأطفال دون سن 16 إلى المدارس.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان السويدي،عدة تشريعات عاجلة لمحاولة منع تفشي الوباء، قبل أي خطوات حكومية طارئة، مثل إغلاق المطارات ومحطات القطارات والحافلات والمراكز التجارية والمطاعم ، وزيادة تقييد التجمعات العامة.

كانت وسائل إعلام سويدية اتهمت أندرس تيجنيل ، كبير علماء الأوبئة في السويد ، بتوصية الجهات الصحية هناك بإتباع سياسة " مناعة القطيع"، بدعوى أن الخدمات الصحية غير مثقلة"، ومن المهم أن يكتسب جزء من السكان الحصانة ضد الفيروس.

وهي إستراتيجية اعتمدتها في الأصل المملكة المتحدة وهولندا قبل أن تؤدي أعداد الوفيات المرتفعة المتوقعة إلى دفع تلك الدول إلى تغيير مسار التعامل مع كوفيد 19.

وكان من رأي تينجل الذي عملت به حكومته "من المهم أن يكون لديك سياسة يمكن الحفاظ عليها على مدى فترة أطول ، وهذا يعني البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا. إن حبس الأشخاص في المنزل لن يعمل على المدى الطويل. عاجلاً أم آجلاً ، سيخرج الناس على أي حال".

لكنه عاد واعترف بأن منحنى العدوى في السويد "بدأ يصبح أكثر حدة إلى حد ما"، لكنه أصر على أنه بشكل عام لا يزال "مسطحًا".

ووسط ارتفاع حاد في الحالات التي تأكدت إصابتها في ستوكهولم ، ستفتح العاصمة قريباً مستشفىً ميدانيًا يحتوي على 140 سريرًا ، وترتفع في النهاية إلى 600 سرير ، في مركز للمؤتمرات.

إضافة إلى مخاوف متزايدة بشأن كبار السن ، إذ أبلغت ثلث بلديات السويد عن حالات مؤكدة أو مشتبه بها من الفيروس في دور رعاية المسنين ، حيث حذر الموظفون هناك علنًا من نقص معدات الحماية.

وعلى الرغم من أن السويد ، أغلقت المدارس الثانوية وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصًا ، فقد فضل رئيس الوزراء ستيفان لوفين الاعتماد على شعور السويديين بالمسؤولية المدنية ، حيث "طلب منهم " ، بدلاً من أن" يأمرهم"، بتجنب السفر غير الضروري ، والعمل من المنازل، والعزل الذاتي لمن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، أو يشعرون بالمرض.

وقد أثبت هذا النهج حتى الآن شعبيته بين الناخبين ، حيث قال 44 ٪ من المشاركين في استطلاع نشر قبل أيام، أنهم يثقون في لوفين ، مقارنة بـ 26 ٪ في فبراير.

سيسيليا سودربرغ-نوكلير ، أستاذة علم الأمراض، وواحدة من حوالي 2300 أكاديمي وقعوا على رسالة مفتوحة للحكومة في نهاية مارس، وناشدت الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية نظام الرعاية الصحية، قالت: "إن الحكومة "ليس لديها خيار" ويجب عليها الآن عزل ستوكهولم. يجب أن نسيطر على الوضع. لا يمكننا الاتجاه نحو حالة نشعر فيها بالفوضى الكاملة."

وقال ستين لينارسون ، الأستاذ بمعهد كارولينسكا" يكمن القلق في أن هناك بالفعل نقص في الأدلة العلمية التي يتم طرحها لهذه السياسات". وقارن ذلك بمقاربة السماح بإشعال حريق في المطبخ ولكنه ينوي إخمادها لاحقًا. وأضاف "الخطر بالطبع أن يحرق المنزل بأكمله".