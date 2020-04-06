شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تكشف عن علاقة إيجارية مع «الإمارات للصرافة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تتواصل إفصاحات الشركة في أسواق الأسهم فيما يتعلق بانكشافاتها على مجموعة «إن أم سي للرعاية الصحية» أو شركاتها الشقيقة.

وأعلنت شركة الدار العقارية عن وجود علاقات عمل أو عقود تجارية غير جوهرية مبرمة بينها وبين المجموعة المذكورة، بمبلغ 1.9 مليون درهم والمتعلق بعقود إيجار متعددة مبرمة مع شركة «مركز الإمارات للصرافة».

وكانت «إعمار مولز» كشفت أيضاً عن علاقة إيجارية مع «الإمارات للصرافة» تستحق بموجبها 1.4 مليون درهم، بالإضافة لشيكات مؤجلة الدفع من «الإمارات للصرافة» بمبلغ 1.78 مليون درهم.

ووفقاً للإفصاحين يصل إجمالي إيجارات «الإمارات للصرافة» المستحقة لـ «الدار» و«إعمار» إلى 5.08 مليون درهم.

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