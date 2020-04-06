شكرا لقرائتكم خبر عن «تبريد» تستحوذ من «إعمار» على 80% من نشاط تبريد وسط مدينة دبي بـ 2.48 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع شركة «إعمار العقارية»، تستحوذ بموجبها الأولى على حصة تبلغ 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».

وبالنسبة لـ «تبريد» سيزود الامتياز الحصري طويل الأمد ما يصل إلى 235 ألف طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في دبي، من خلال منظومة طاقة متكاملة، من بين الأكبر في العالم. وتشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من المشاريع البارزة، على رأسها: برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا.

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