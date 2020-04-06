شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وحرارة منخفضة بالإمارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد في السعودية تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات ، أما في البحرين، فيتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حارا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-36كمساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض آخر فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية 18 – 30 كمس تصل إلى 38 كمس أحياناً.

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يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثانى عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثانى عند الساعة 06:22.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثانى عند الساعة 20:46 والجزر الاول عند الساعة 14:22 والجزر الثانى عند الساعة 03:01 .





البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الاثنين فى مملكة البحرين سيكون حاراً بشكل نسبي، مع كميات متفاوتة من السحب ويتحول إلى معتدل خلال الليل، الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%، أعلى مد فى الساعة 4:27 صباحاً وفى 4:18 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 10:34 مساء وفى الساعة 10:06 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:22 صباحاً والغروب عن الساعة 5:57 مساء.