شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يقرر إطلاق سراح سجناء ومحجوزين بالسجن المركزى بسبب عنف الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء الأحد، إطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز اليمنية وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمنى، مساء الأحد، بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثى الانقلابية لقسم النساء فى السجن المركزى بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

Advertisements

وقدم الرئيس اليمنى خالص تعازيه إلى أسر وذوى الشهداء من السجناء، متمنياً الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كافة الرعاية الصحية والاهتمام لهم ولذويهم.

وأكد الرئيس اليمنى اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع فى المحافظة، مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم فى مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التى لا تكترث بأى التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود فى استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.