عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يصيب حتى النمور في نيويورك

الإثنين 6 أبريل 2020

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أصيبت أنثى نمر بالغة من العمر 4 سنوات في حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا، وأكدت الحديقة أن التحاليل جاءت إيجابية، وذلك بعدما لوحظ معاناتها من سُعالٍ جافٍ، وتميل توقعات الخبراء إلى أنها ستتعافى.



جاء موقع "سي إن إن" بتصريحات مصادر من الحديقة، أن إصابة أنثي المر جاءت من موظف كان مصاب بفيروس كورونا لكن بدون أعراض، وقام بنقل المرض خلال رعايته لها، ونصحت وزارة الزراعة الأمريكية أي شخص مصاب بفيروس كورونا، بتقليل التعامل مع الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة.