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العراق يرحب بفتح حوار استراتيجى مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  رحب العراق بفتح حوار إستراتيجى مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة فى ظل القرارات والمستجدات فى العراق والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى عادل عبد المهدى اليوم السفير الأمريكى لدى بغداد ماثيو تولر.

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ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى فى هذا الصدد بمقترح واشنطن بتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، مبيناً أن العراق سبق له أن اقترح هذا الأمر فى رسائل ولقاءات متعددة.

كما جرى خلال اللقاء التباحث بشأن الملفات المشتركة، بما فى ذلك مكافحة انتشار وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة عليه وحماية الأرواح من مخاطره, كما تم التطرق إلى إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

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