شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: 26 ضحية للقصف الحوثى لسجن النساء بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت ميلشيات الحوثى فى اليمن مجزرة جديدة فى السجن المركز للنساء بمحافظة تعز، ما أسفر عن وفاة ست سجينات وقرابة 20 مصابة ، وفق وكالة الأنباء اليمينة سبأ.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي مساء اليوم بقصفها سجن النساء بمدينة تعز.



تعز

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لردع المليشيا ووقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

وفي معلومات أولية حصلت عليها ، وفق الشبكة اليمينة ، رُجح مقتل نحو ست نساء سجينات وطفلة كانت تزور والدتها ومايقارب العشرين إصابة بين السجينات وعدد من الزوار والعاملين بالسجن .



إحدى ضحايا القصف الحوثى لسجن تعز

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكرر سقوط القذائف المتفجرة كالهاون وصواريخ الكاتيوشا وقذائف مدفع الهاوزر التي تطلقها مليشيا الحوثي على المناطق المدنية والأحياء السكنية والأسواق الشعبية، مما يدل على تعمد مرتكبيها.

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وبحسب روايات المواطنين فإن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون تتساقط بإستمرار على معظم الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والتي لا يوجد فيها أي مواقع مسلحة أو نقاط عسكرية أو مواقع تدريب أو مخازن أسلحة، وأن أكثر الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال الذين يلعبون فى الشوارع والأحياء والحارات.

وازاء ذلك تطالب الشبكة المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لردع المليشيا ووقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.