شكرا لقرائتكم خبر عن جيروزاليم بوست: السلطة الفلسطينية تحظر دخول بضائع الاحتلال لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن السلطة الوطنية الفلسطينية فرضت حظرا على دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، الأحد - أن القرار أصدره وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى خالد العسيلي، مجرِما توزيع وبيع البضائع الإسرائيلية واستخدام المواد من أى نوع داخل الأسواق الفلسطينية، مشيرة إلى تحذير الوزير الفلسطينى من انتهاك القرار، الذى سيدخل، وأشارت الصحفية إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد منعت دخول منتجات المستوطنات إلى داخل الأسواق الفلسطينية.

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