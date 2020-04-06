شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يعلن خمس ولايات مناطق كوارث كبرى بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خمس ولايات هى ميسيسيبى ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وساوث داكوتا وديلاوير، مناطق كوارث كبرى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر البيت الأبيض، الأحد، أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية فى المناطق المتضررة فيتلك الولايات من جراء تفشى فيروس كورونا الذى بدأ منذ العشرين من يناير الماضى فى الولايات المتحدة وما زال مستمرا.

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وستتم بموجب هذا القرار تغطية التدابير الطارئة التى ستتخذ فى المناطق المتضررة، وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية فى كل من الولايات الخمس.

وعين بيت جينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي، مسئولين للتنسيق الفيدرالى لعمليات التعافى فى المناطق المتضررة فى الولايات الخمس.