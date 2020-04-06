«تطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية» تتوسع في خدماتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أتاحت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تقديم عدد من الخدمات الحيوية إلكترونياً مع توسع اللجنة في تطوير عملها وتحسين الخدمات بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية والوقائية مع خطر تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وبدأت وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية بالدولة بدعم من هيئة تنظيم اتصالات وهيئات الحكومات الذكية بتفعيل جميع المواقع بالدولة من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية(FEDNET) باستخدام وتطبيق منظومة الاتصال المرئي عن بعد في الإجراءات الجزائية في القضايا الجزائية كافة وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين رقمياً، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكومية.

كما أعدت الجهات الحكومية غرفاً مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال المرئي وفق معايير عالمية تتيح تنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم أثناء وجوده في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو مراكز الحبس الاحتياطية والمراكز الشرطية وذلك عبر منظومة الاتصال (VIDEO CONFERANCE) من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية.

وقامت اللجنة بتفعيل جميع الخدمات المقدمة إلكترونياً من خلال منصة التكامل الرقمي بين الجهات الشرطية والقضائية.

وتختزل المنصة، الإجراءات من 12 إلى 4 خطوات وتقليص زمن الإجراءات من يوم عمل إلى متوسط بين 10 دقائق إلى 60 دقيقة، إلى جانب التأثير الإيجابي في البيئة والصحة والسلامة وتعزيز رضا المتعاملين ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء.

وتم تطوير قاعدة البيانات الرقمية وإمدادها بملايين من المعلومات الرقمية بين كل من وزارة الداخلية والجهات القضائية لتحويل إجراءات المعاملات الورقية للقضايا إلى معاملات رقمية من خلال تنفيذ 17 خدمة رقمية مع المحافظة على أمن وخصوصية البيانات والمعلومات.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، أن هذه الإجراءات عمل تكاملي وفق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير أفضل الممارسات خدمة لمجتمع الإمارات، والعمل على التشغيل الآلي الرقمي الإلكتروني والخدمات الذكية للإجراءات والأعمال المطلوب تنفيذها باستخدام التكنولوجيات المدعومة.

وقال لقد عملنا بدعم ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي وجه بتوفير كافة التسهيلات والإمكانات لإنجاح عمل اللجنة، إلى جانب متابعة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ودعمه لعمل اللجنة والقيام بمشاريعها التطويرية.

من جانبه قال النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتسخير التقنية الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل، كانت القرارات الصادرة عن إيمان واع برؤية الحكومة الاتحادية لأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وضمن استراتيجية الوزارة ومتابعة وزير العدل لتحقيق الرؤية الهادفة إلى الريادة في تحقيق العدالة.

وأكد أن قرارات النائب العام تتطلع إلى خلق منظومة رقمية متطورة للنيابة العامة تحقق عدالة ناجزة، وتخدم المتعاملين وتسرع وتيرة مراحل التقاضى وتيسر إجراءاته.

وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الأنظمة التقنية لتطوير منظومة الخدمات القضائية ضمن مبادرات التحول الرقمي، يدعم جهود تعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

وأوضح أن دائرة القضاء تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتقديم خدمات رائدة ومتطورة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه أشاد المستشار «عصام عيسى الحميدان»، النائب العام لإمارة دبي، بمبادرة التقاضي عن بُعد، وثمّن جهود جميع الجهات التي شاركت في هذه المنظومة المرنة والحيوية والديناميكية من خلال تسهيل إجراءاتها وإطلاقها، مشيدا بدور وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية، وثمن الحميدان الجهود المميزة لشرطة دبي وعلى رأسها الفريق عبد الله المري ‏القائد العام لشرطة دبي بتجهيز جميع مراكز شرطة دبي بغرف للتقاضي عن بُعد، بالإضافة لإدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، والسجن المركزي، ومكافحة المخدرات، ومبنى الحبس الاحتياطي في البرشاء والعوير.

وأشار المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر علي تنفيذه وفق رؤية ثاقبة وتخطيط دقيق يستشرف المستقبل ويحقق الطموح، بل تتجلى أهميته في الفائدة التي يحققها لمواجهة الظروف الراهنة من خلال تطبيق أفضل تقنيات الاتصال عن بعد بين أطراف الدعوى الجزائية، دون الحاجة لوجودهم فعلياً في مكان واحد، ما يحقق السرعة في تنفيذ الخدمات القضائية.

وقال عبدالله عبدالجبار الماجد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة العدل، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية: إننا الآن نجني ثمار هذه الجهود المشتركة، واضعة المشاريع والمبادرات كافة بما تتضمنه من أنظمة وبرامج وتطبيقات للتشغيل الرقمي والإلكتروني.

وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين المحاكم والنيابات على مستوى الدولة ووزارة الداخلية والتي أسفرت جهود وتعاون الجهات كافة ذات الصِّلة عن نظام محاكمات عن بعد عبر وسائل تقنية ورقمية.

من جانبه أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية أن الجهود التكاملية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية المحلية بالدولة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أسفرت عن التوصل لمنظومة تختزل الوقت، وتختصر الإجراءات وتقلل النفقات، وتوفر الطاقات، وتُسعد المتعاملين.