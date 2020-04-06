فلسطين.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 237

أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 237 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وأوضحت الحكومة في بيان، مساء الأحد، أن "الإصابات سجلت في بلدة بدو، شمال غرب القدس، وسعير قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية".

ويشمل ارتفاع الإصابات في فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و266 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 261 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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