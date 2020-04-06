المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1021 بينهم 70 وفاة

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 1021 بينهم 70 حالة وفاة.

وأفاد الموقع الرسمي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في المغرب (تابع لوزارة الصحة)، بأنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، و31 إصابة جديدة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 1021 بينهم 70 وفاة، و76 حالة تعافي.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و266 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 260 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.