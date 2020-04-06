السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2402

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2402 بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وأوضحت الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إنها "سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضافت: "إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 إصابة، بينها 34 وفاة، فيما تعافت منها 488 حالة".

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و259 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.