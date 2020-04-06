ويليان عن التجديد: انتهى الأمر

حسم البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، علاقته مع النادي اللندني، بعد شد وجذب بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقضى ويليان في تشيلسي 7 مواسم، بينما يحظى في الوقت الراهن باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقال ويليان في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “يعلم الجميع أن عقدي ينتهي مع تشيلسي في غضون بضعة أشهر”.

Advertisements

وأضاف: “التجديد أصبح صعبا، لأن تشيلسي قدم عقدًا لمدة عامين، بينما طالبت بأن يكون لثلاثة أعوام”.

وأتم: “لذلك انتهى الأمر، لا نتحدث بعد الآن، وليس هناك تفاوض”.

وحقق ويليان مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرتين عامي (2015 و2017)، بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي (2019).