ويليان عن التجديد: انتهى الأمر

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حسم البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، علاقته مع النادي اللندني، بعد شد وجذب بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل.
وقضى ويليان في تشيلسي 7 مواسم، بينما يحظى في الوقت الراهن باهتمام العديد من الأندية الكبرى، مثل برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
وقال ويليان في تصريحات نقلتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “يعلم الجميع أن عقدي ينتهي مع تشيلسي في غضون بضعة أشهر”.
وأضاف: “التجديد أصبح صعبا، لأن تشيلسي قدم عقدًا لمدة عامين، بينما طالبت بأن يكون لثلاثة أعوام”.
وأتم: “لذلك انتهى الأمر، لا نتحدث بعد الآن، وليس هناك تفاوض”.
وحقق ويليان مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرتين عامي (2015 و2017)، بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي (2019).
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