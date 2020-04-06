ريال مدريد يعتمد على ضغط هاري كين

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يدرس بقوة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية، رغم صعوبة عقد الصفقة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد يحتاج إلى مهاجم جديد بدلا من الصربي لوكا يوفيتش، الذي فشل تمامًا في الظهور بمستوى مقنع منذ قدومه إلى سانتياجو برنابيو.

وكشفت الصحيفة أن هاري كين هو الهدف المفضل لزين الدين زيدان، من أجل قيادة هجوم ريال مدريد.

لكنها أشارت أيضًا إلى صعوبة عقد الصفقة، في ظل أن كين يرتبط بعقد مع توتنهام حتى صيف 2024، بالإضافة إلى صعوبة التفاوض مع دانييل ليفي رئيس السبيرز، وتمسك جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، باللاعب كونه مهاجمه الأساسي.

ورغم ذلك يعتمد ريال مدريد على ضغط اللاعب، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها: “أنا أحب توتنهام، وسأظل أحبه دائمًا، ولكن إذا شعرت أننا لا نتقدم كفريق أو لا نسير في الاتجاه الصحيح، فأنا لست شخصًا يلعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح، وأريد أن أكون لاعبًا بارزًا”.