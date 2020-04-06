“الصحة” : 17 حالة جديدة مصابة بكورونا

أعلنت “الصحة” تحديث عدد حالات فيروس ‫كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني.

وسجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2402 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.‏

وأوضحت الوزارة أن التحديث القادم سيكون عند الساعة الـ١٠ صباحًا.‏

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