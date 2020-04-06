الإطاحة بشابّ دهس رجل مرور في إحدى نقاط التفتيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بجدة، مساء اليوم، من ضبط شاب دهس أحد رجال المرور برتبة رقيب، ويعمل في إحدى نقاط التفتيش بنهاية جسر الخير باتجاه الشمال. الغربي.

وقالت مصادر بأن الرقيب تعرض مساء اليوم إلى دهس من سيارة كان يقودها شاب بسرعة عالية جدًّا، وأكدت المصادر أن الواقعة حدثت غرب فندق قصر المدينة؛ حيث كان يقود السيارة بسرعة عالية وتخطّى عدة نقاط تفتيش.

وقد أبلغت عنه نقاط التفتيش التي هرب منها، وحاول رجل المرور استيقافه لكنه دهسه واصطدم بسيارة المرور قبل أن يتم القبض عليه. وتشير المعلومات إلى أن رجل المرور نُقل للمستشفى وهو تحت الملاحظة.