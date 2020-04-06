الاحتلال يعتقل محافظ القدس ويمعن في الانتهاكات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت شرطة الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأحد، محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان شرق القدس المحتلة للتحقيق معه بذريعة ممارسة نشاط «غير قانوني» في المدينة، فيما يمعن الاحتلال في انتهاكاته ضد الفلسطينيين مستغلاً انشغال العالم بتفشي فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد الاعتقال، وقال إن غيث «اعتقل صباح أمس لممارسته نشاطاً فلسطينياً في القدس وهو أمر غير قانوني».

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الجنود «الإسرائيليين» ينتظرون المحافظ خارج منزله، وهم يضعون الكمامات الواقية. فيما ظهر غيث خارجاً من المنزل يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء. واعتقلت سلطات الاحتلال المحافظ غيث ست مرات على الأقل العام الماضي.

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من جهتها، اعتبرت القوى الوطنية الفلسطينية في القدس أن اعتقال المحافظ يندرج «تحت ذرائع واهية هدفها عرقلة العمل الوطني في القدس». وطالبت القوى في بيان «سلطات الاحتلال بالتراجع عن استهداف الشباب والشخصيات الوطنية»، متهمة «المؤسسات الصحية «الإسرائيلية» بالإهمال المبرمج في تقديم خدمات فحص الفيروس للمقدسيين». وكان محافظ القدس أطلق الأسبوع الماضي منصة إلكترونية حملت اسم «مدد»، بهدف توفير احتياجات أهالي القدس الشرقية خلال الأزمة.

من جهة أخرى، أظهر تقرير لمركز معلومات وادي حلوة أن عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شهدت مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال والمستوطنين خلال تصدي الفلسطينيين لمحاولات مصادرة أراضيهم لتوسيع المشروع الاستيطاني. وواصلت قوات الاحتلال اقتحام المدن الفلسطينية، والاعتداء على السكان المدنيين، وسط تجاهل كامل لمخاطر نشر العدوى بالفيروس. وخلال شهر مارس الماضي، اقترفت قوات الاحتلال وجماعات من المستوطنين، 1704 انتهاكات في الضفة والقدس. وتمثلت الانتهاكات، بالاقتحامات والاعتقالات، وهدم المنازل والمنشآت والطرقات الزراعية وتدمير محاصيل زراعية، ومصادرة الممتلكات والبركسات، ووضع اليد على الأراضي لتوسيع المستوطنات. وقال مركز معلومات وادي حلوة إن سلطات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها وممارستها القمعية في مدينة القدس المحتلة خلال مارس الماضي، رغم الأوضاع الصحية المتدهورة وحالة الطوارئ العالمية إثر تفشي وباء كورونا.

(وكالات)