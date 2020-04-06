ربع مليون متعاف في العالم.. وتفاؤل في الدول الموبوءة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم ربع مليون شخص، من بين إجمالي عدد المصابين الذي تجاوز مليوناً، ومئتي ألف شخص، مع تسجيل الولايات المتحدة العدد الأكبر من الإصابات. وبحسب بيانات نشرها موقع «Worldometer» أمس الأحد، فقد بلغ عدد المتعافين عالمياً 253 ألفاً، و597 شخصاً، ما فتح باب التفاؤل في عدد من الدول الموبوءة. وأظهرت معطيات الموقع أن الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد المتعافين، حيث بلغ عددهم هناك 76 ألفاً و964 شخصاً. وتلت الصين إسبانيا ب 38 ألفاً و80 متعافياً، وألمانيا ب 26 ألفاً و400، وإيطاليا ب 20 ألفاً و996، وفرنسا ب15 ألفاً و438، ثم الولايات المتحدة ب 14 ألفاً و828.

وحتى ظهر أمس الأحد، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و213 ألفاً، توفي منهم أكثر من 65 ألفاً.

وفي بريطانيا، تراجعت نسبة الوفيات مقارنة باليومين السابقين، فيما وجهت الملكة إليزابيث الثانية، التحية للبريطانيين، ولطريقة مواجهتهم للتحدي الذي يمثله فيروس كورونا، وقدمت الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقفون في طليعة الحرب، معترفة بالألم الذي تعانيه، بالفعل، أسرهم، وعائلاتهم. وفي أستراليا أكد مسؤولون حكوميون، أنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار الفيروس في البلاد، ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور. وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503. ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة، وسط مخاوف من السلطات، وتوقعات للأسوأ عبرت عنها إدارة البيت الأبيض.

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وحظرت الهند جميع صادرات «هيدروكسي كلوروكين»، وهو دواء للملاريا وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراراً بأنه «مغير لقواعد اللعب» في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد. وبحسب وكالة «بلومبيرج» قالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، إن صادرات الدواء وتركيباته ممنوعة «من دون أي استثناءات»، وعلى الفور.

وفي مؤتمر صحفي، أول أمس السبت، قال ترامب إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ودعاه إلى الإفراج عن الشحنات التي طلبتها الولايات المتحدة بالفعل. وقال إن الهند تنظر طلبه «بشكل جاد».

وعربياً، سجلت ست دول عربية، هي: السعودية، والكويت، والعراق، ولبنان، والأردن، والمغرب، أمس الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات ال24 الماضية، وأعلنت سلطنة عمان عن حالة وفاة ثانية بالفيروس، فيما أعلن الأردن أن حدوده ستظل مغلقة لما بعد رمضان، في حين عززت الجزائر من إجراءاتها الاحترازية بتوسيع الحجز الجزئي ليشمل كل ولايات البلاد، بينما غيّب الموت، أمس، في القاهرة، محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.