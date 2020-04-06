«طرق الشارقة» تبدأ تنفيذ مركز المسح من المركبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن



باشرت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تنفيذ أعمال تخطيط مركز المسح الوطني من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارة والكائن في نادي الجولف والرماية، بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد عبدالله أحمد حسن آل علي، نائب مدير إدارة صيانة الطرق، أن الأعمال التي نفذتها الهيئة في موقع المركز تمثلت في التخطيط الأرضي لتحديد 4 مسارات، من شأنها توجيه المركبات والتسهيل على قائديها لمعرفة مسار الدخول إلى المركز والخروج منه.

وأوضح أن الهيئة باشرت تنفيذ الأعمال منذ الخميس الماضي، وأنها مستمرة في إنجاز المشروع، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، مبيناً أنه من ضمن الأعمال التي نفذتها الهيئة، تركيب 4 لوحات إرشادية على الطرقات الرئيسية في الإمارة، تضم لوحتان على طريق الشيخ محمد بن زايد الخارجي، ولوحتان على طريق الذيد، إضافة إلى لوحات داخلية الهدف منها تحديد المسارات والمداخل والمخارج للمركز.