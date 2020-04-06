الإمارات تدعم دعوة السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك+»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمقترح المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

وقال المزروعي: إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة دول «أوبك+»، بل على جميع المنتجين حول العالم، وهو ما يسهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد وزير الطاقة والصناعة بالدور الإيجابي والمحوري للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية. وقال «لاننسى دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية (أوبك+) السابق، حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها».

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وثمن الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك، وعلى رأسها جمهورية روسيا الاتحادية لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية، وهو ما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.

(وام)