قصف متبادل بين الجيش السوري والقوات التركية بريف إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الجيش السوري منتصف ليل الأحد، قصفه الصاروخي على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مواقع في ريف حلب الغربي، حسب ما أكده المرصد السوري، فيما تبادلت القوات التركية والحكومية السورية القصف بريف مدينة سراقب جنوبي إدلب، في حين استقدمت القوات التركية رتلاً عسكرياً جديداً إلى منطقة «خفض التصعيد» وأنشأت 3 نقاط جديدة بريف جسر الشغور.

وكان المرصد السوري، قد أشار السبت إلى «استهداف متبادل بالقذائف الصاروخية» في جنوبي مدينة إدلب، بين القوات الحكومية، والفصائل المدعومة من تركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ورصد المرصد استهداف القوات التركية بالقذائف الصاروخية لمواقع القوات الحكومية في الفوج 46 بريف حلب الغربي، في حين استهدفت الجيش السوري بعد ظهر أمس الأحد، بالقذائف والرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية آفس بريف سراقب شرقي إدلب. وكان المرصد رصد بعد منتصف ليل السبت- الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات الحكومية على مناطق في كفرعويد وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت القوات الحكومية بالرشاشات الثقيلة أماكن في كرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في إطار الخروق المتجدد لوقف إطلاق النار ضمن منطقة «خفض التصعيد» والذي دخل يومه ال 31.

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من جهة أخرى، ذكر المرصد أن رتلاً عسكرياً تركياً جديداً دخل إلى الأراضي السورية؛ حيث دخلت عشرات الآليات عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو المواقع التركية في منطقة «خفض التصعيد».

وأكد المرصد أن القوات التركية، عمدت إلى إنشاء 3 نقاط جديدة لها في إدلب، اثنتان منها بين الزعينية وبكسريا قرب مدينة جسر الشغور، والأخيرة في قرية الفريكة بالريف ذاته، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2280 آلية، إضافة لآلاف الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 5685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال هذه الفترة أكثر 10250 جندياً تركياً.

كما ارتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» إلى55 نقطة مراقبة. (وكالات)