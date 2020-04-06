شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط أربع طائرات مسيرة تركية شرقي مصراتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج، وكالات:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة، صباح أمس الأحد، شرقي مدينة مصراتة، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا إلى نحو 165، في حين بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الليبية، خلال اتصال هاتفي أمس.

وقال المركز في بيان: «إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرات في محيط محور الوشكة، في أثناء محاولتها قصف تمركزات القوات».

وأوضح أن إجمالي الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها الجيش الليبي خلال أقل من 4 ساعات فقط وصل ل4 طائرات، في أثناء محاولتها استهداف القوات.

وكانت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أعلنت، مساء أمس الأول السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة شرقي مصراتة، بعد أن حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية.

وأسقط الجيش الليبي الأسبوع الماضي نحو 6 طائرات تركية مسيرة في عدد من المحاور حول مصراتة وطرابلس، كما تصدى لصاروخ أطلق من بارجة تركية قبل استهداف مدينة العجيلات، غربي العاصمة.

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ويتقدم الجيش الليبي على عديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم «جنوب العاصمة»، وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لميليشيات غنيوة الككلي.

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري ارتفاع عدد قتلى مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا إلى نحو 165، وذلك وسط استياء متصاعد لدى المقاتلين، ورغبتهم في العودة لبلادهم.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أنه تم توثيق مقتل 9 من الفصائل السورية الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الليبي في محاور متفرقة في طرابلس، بما يرفع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 165.

في الأثناء، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الليبية، خلال اتصال هاتفي أمس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الاتصال، الذي تلقاه السيسي من الرئيس الفرنسي ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اشتباكات طرابلس خلفت خلال عام 4387 قتيلاً من بينهم 506 مدنيين، «41 عنصراً طبياً و 64 سيدة و 81 طفلاً»، بالإضافة إلى سقوط 12753 جريحاً بينهم 800 مدني.