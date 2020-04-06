200 عام على توقيع معاهدة السلام في حصن الفلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة



أكد أحمد عبيد الطنيجي، مدير دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، أن 200 عام مضت على توقيع معاهدة السلام بين شيوخ ساحل الخليج العربي والحكومة البريطانية، في حصن الفلية التاريخي، الذي بني في القرن الثامن عشر الميلادي في الإمارة، ولا يزال قائماً. فيما حظي أخيراً بترميم الدائرة، وكان في الماضي مقراً صيفياً للعائلة الحاكمة في رأس الخيمة.

وقال الطنيجي: إن حصن الفلية كان في الماضي محاطاً ببساتين النخيل، ما جعل منه وجهة ساحرة في رأس الخيمة خلال أشهر القيظ الحارة، موضحاً أن أهميته التاريخية تعود إلى الحرب، التي نشبت بين عائلة القواسم والقوات البريطانية في 1819، وفي صيف 1820 وقعت معاهدة السلام بين شيوخ ساحل الخليج والحكومة البريطانية في الحصن.

ووفقاً الطنيجي، يتكون الحصن حالياً من ثلاثة مبان قديمة وتاريخية، هي مسجد في الجهة الغربية، وبرج صخري في الوسط، ومبنى رئيسي شرقاً، يضم مساكن، وصمم على الطراز المعماري الإماراتي التقليدي.

وتشير مصادر تاريخية إلى استخدام البرج لغايات دفاعية، وكان السطح المحاط بجدار مُحصّن يستخدم منصة قتالية.

ويعد المسجد أحد النماذج القليلة المتبقية للمساجد التراثية في الإمارات، ويضم فناء مع مساحة للصلاة تُضاء عبر النوافذ المنخفضة، ويعتمد نظام التهوية على منافذ صغيرة في الجدران العلوية. وتسمح سقيفة الفناء بدخول ضوء الشمس جزئياً إلى ساحة الصلاة، ويشكل الجزء الشرقي من المسجد منصة مرتفعة، تستخدم مصلى مفتوحاً، أثناء صلاتي العشاء والفجر، في فصل الصيف.