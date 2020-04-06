الزرفي يطلب عقد جلسة برلمانية للتصويت على حكومته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، أمس الأحد، طلباً إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على تشكيلته الوزارية، والمنهاج الحكومي، وأكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تاريخ بدء عمل الحكومة، في حين بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مع الزرفي، قضايا مكافحة الفساد والإرهاب، وسرعة حسم قضايا الموقوفين في مختلف الجرائم.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن «الزرفي طلب من البرلمان تحديد موعد لانعقاد جلسة استثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي، والتشكيلة الوزارية».

من جانب آخر، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن «زيدان بحث مع الزرفي التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في المرحلة المقبلة، والتشديد على مكافحة الفساد والإرهاب، وسرعة حسم قضايا الموقوفين في مختلف الجرائم».

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كما ذكر مجلس القضاء الأعلى أن الزرفي التقى وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، وجرى بحث الآليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة. وشدد الزرفي على «أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ بدء عمل الحكومة»، متعهداً «بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة، وفرض سلطة القانون، لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات».

من جهته، أكد وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعي «المفوضية للالتزام بالمدة التي تضعها الحكومة لإجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن «المفوضية الجديدة التي تسلمت المهمة حديثاً تعمل حالياً على إعادة النظر بكامل الجهاز الإداري والفني داخلها، وتصفية كل المتعلقات السابقة، وصولاً إلى مفوضية قادرة على القيام بواجبها، وتنفيذ أولى مهماتها الأساسية، وهي الانتخابات المبكرة».

من جهة أخرى، كشف القيادي في تيار الحكمة حميد معلة، عن وجود مرشح جديد لتولي الحكومة يحظى بإجماع أغلب الكتل السياسية. وقال معلة في بيان، إن «هنالك إجماعاً شيعياً على عدم تمرير حكومة الزرفي، وهنالك حراك أفضى لاتفاق حول مرشح جديد». وأضاف أن «المرشح الجديد ابن المشهد السياسي، ويحتل منصباً تنفيذياً متقدماً، ويحظى بإجماع أغلب الكتل»، مبيناً أن «كتل الفتح وسائرون والحكمة ودولة القانون، وصلت لدرجة متقدمة من الاتفاق حوله، بينما ائتلاف النصر لا يزال لديه بعض التحفظات».

إلى ذلك، أكد رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، أمس الأحد، أن الصمت الذي يرافق عمليات الاغتيال في الناصرية يعني الموافقة على تلك العمليات، التي آخرها اغتيال الناشطة «أنوار جاسم مهوس». وقال علاوي في تغريدة له على موقع «تويتر»، إن «أشباه الرجال، وعبيد الأجندات في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) يواصلون مهمتهم القذرة بالتعرض للأشراف الوطنيين، وهذه المرة عبر اغتيال الناشطة المدنية (أنوار جاسم مهوس)». ورأى علاوي أن «الصمت على ما يجري يعني الموافقة على مواصلة تلك الجرائم، وإن ارتضت الحكومة الصمت، فلا يليق الصمت بأبناء ذي قار،وتاريخهم المشرف».