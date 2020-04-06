وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل بـ «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت، أمس الأحد، في القاهرة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الفقيد قائلاً: «عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه».

وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة. عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه. صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وانتقل القيادي الليبي إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة في 25 مارس الماضي، حيث تأكدت إصابته بالفيروس، وتماثل نوعاً ما للشفاء، لكن حالته شهدت انتكاسة مفاجئة أمس، فارق على إثرها الحياة.

ولد محمود جبريل في ليبيا عام 1952 وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، وتزوج من ابنة شعراوي جمعة وزير داخلية مصر الأسبق، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، والدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984.

وشغل عضوية المجلس الوطني الانتقالي عقب إسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي منذ 5 مارس 2011.

وسطع اسمه بعد ثورة 17 فبراير التي أطاحت نظام القذافي، بعد أن ترأس الحكومة الانتقالية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 23 مارس 2011، وقام بجهود كبيرة من أجل إقناع الدول الغربية بالاعتراف بالمجلس ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وقبل الثورة، تقلد جبريل منصب أمين مجلس التخطيط الوطني، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد حكم القذافي؛ كونه أحد أهم الخبراء الدوليين في المجال الاقتصادي، وبعدها أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية الذي تحصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية في يونيو/‏حزيران 2012.

وبعد تأزم الوضع الأمني في البلاد وإطاحة نتائج الانتخابات، اختفى جبريل من المشهدي السياسي الليبي وسافر إلى خارج البلاد. (وكالات)