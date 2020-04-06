حصيلة الشفاء من «كورونا» تتخطى ربع مليون.. والصين في المرتبة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم 253 ألفاً و597 شخصاً، حسب معطيات نشرها أمس الأحد موقع Worldometer المتخصص في رصد ضحايا كورونا. وأظهرت معطيات الموقع أن الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد المتعافين من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه هذا الفيروس، حيث بلغ عددهم هناك 76 ألفاً و964 شخصاً. وتلت الصين إسبانيا ب 38 ألفاً و80 متعافياً، وألمانيا ب 26 ألفاً و400، وإيطاليا ب 20 ألفاً و996، وفرنسا ب 15 ألفاً و438، ثم الولايات المتحدة ب 14 ألفاً و828. وحتى ظهر أمس الأحد، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليوناً و213 ألفاً، توفي منهم أكثر من 65 ألفاً، بحسب Worldometer.

وفي انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الضحايا اليومية، سجلت السلطات الإسبانية أقل من 700 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات ال24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن أكثر من 58 ألف مريض لا يزالون في المستشفيات، 6.8 ألف منهم في أقسام العناية المركزة. ومن المتوقع أن تمدد الحكومة الإسبانية لأسبوعين إضافيين حالة التعبئة العامة التي تنقضي مدة سريانها في 11 إبريل.

وسجلت ألمانيا ثالث انخفاض على التوالي في حصيلة الإصابات اليومية. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت ب5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 إصابة أمس الأحد، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وبعد وصولها إلى نوع من الاستقرار في الأزمة وتراجع معدلات تفشي الوباء، عرض وزير الصحة الإيطالي خطة استراتيجية تتألف من خمس نقاط «للخروج تدريجياً» من أزمة الوباء العالمي، توصي بارتداء معمم للأقنعة الواقية و«التباعد الاجتماعي الصارم في أماكن العيش والعمل»، وإقامة نظام استشفائي مخصص لمكافحة كوفيد-19 يبقى موجوداً بعد الأزمة لمنع عودة محتملة للفيروس. وسجّلت إيطاليا الدولة الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجدّ في العالم من حيث عدد الوفيات، تراجعاً في عدد الحالات التي تستدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء منذ أكثر من شهر.

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وتعتزم الحكومة تعزيز «الشبكات الصحية المحلية» كي تكون قادرة على التكفل بكل مريض من إجراء فحص الكشف عن الفيروس إلى تقديم العلاج وفحص السكان لتحديد عدد المصابين الدقيق. وأوضح الوزير أنه أصدر مذكرة تلخص خمسة مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه «المرحلة اثنين» من الطوارئ، عندما تبدأ السلطات تخفيف قيود العزل ولكنها تسبق العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية. كما تباطأ انتشار الفيروس في إيران لليوم الخامس وفق أرقام رسمية نشرتها السلطات، معلنة عزمها على استئناف تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتباراً من الحادي عشر من إبريل.

وفي أستراليا أكد مسؤولون حكوميون، أنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار الفيروس في البلاد، ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور. وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملاً ببدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، وأضاف «نريد أن نكون متفائلين، ولكن عدم المبالغة في الأرقام». وتشير التقارير إلى أن معدل الإصابة اليومية في أستراليا أصبح أقل من 5 في المئة، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس الماضي.

وفي المقابل، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده ستضطر لفرض المزيد من القيود على التريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام. جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الوفيات إلى 4934 بعد تسجيل 621 وفاة جديدة في تراجع عن اليومين السابقين.

وقدر الخبير البريطاني نيل فيرجسون عدد الوفيات في المملكة المتحدة بأنه قد يرتفع إلى ما بين سبعة آلاف وعشرين ألفاً في ظل الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشاره.

(وكالات)