عبد المهدي يدعو صالح إلى إصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قدَّم رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أمس الأحد، توصية إلى الرئاسة العراقية لإصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.

وقال عبد المهدي في كتاب رسمي وجهه إلى الرئيس برهم صالح: إنه «يطالب بشمول كل من أكمل نصف مدة محكوميته، أو من بقي من مدة محكوميته أقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة فأقل بالعفو الخاص».

وأضاف الكتاب أنه يستثنى من العفو «ما يتعلق بالحق الخاص إلا بعد تنازل المشتكي، أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، وكذلك المحكومون بارتكاب جرائم دولية والجرائم الإرهابية والجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجريمة الاتجار بالبشر أو جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب المسجونين، وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم، والاتجار بالمخدرات، وجرائم غسل الأموال».