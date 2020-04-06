شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة بشعة بقصف حوثي على سجن للنساء في تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

ارتكبت ميليشيات الحوثي، مساء أمس، جريمة جديدة جنوبي مدينة تعز، بقصفها سجن النساء ومقتل وإصابة أكثر من 20 سجينة، وذلك بعد إصابة 3 مدنيين بقصف استهدف شارعاً وسط المدينة.

وأكدت أنباء متطابقة مقتل 5 نساء، وإصابة 12 أخريات بقصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على السجن المركزي في محافظة تعز، مساء أمس الأحد، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى وفاة نحو 30 امرأة جراء القصف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر طبي، أن 3 قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي على سجن للنساء، ما أدى إلى مقتل خمس، وإصابة 11 سجينة تم إسعافهن إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في شارع الخمسين في مدينة تعز أطلقت عدداً من قذائف المدفعية على السجن المركزي في منطقة الضباب جنوبي مدينة تعز، وأصابت بصورة مباشرة قسم النساء في السجن، ما أسفر عن سقوط قتيلات ومصابات بإصابات متفاوتة.

وذكرت تلك المصادر أن خمس سجينات قتلن، إلى جانب طفلة كانت في زيارة لوالدتها، و15 أصبن بإصابات متفاوتة.

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وظهر أمس، أصيب ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي في شارع جمال وسط مدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه امتداداً للأعمال الإرهابية والعدائية، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية صباح أمس الأول، بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء عند الساعة 6:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وقال المالكي إن الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية، قرب قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كيلومتر.

وأشار إلى الاستمرار المتعمد من الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية، ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، أعلن الجيش الوطني أن قواته، مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف، استعادت أمس، أجزاء واسعة شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف من قبضة ميليشيات الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، شنت أمس الأحد، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وتمكنت من تحرير مساحات واسعة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات.