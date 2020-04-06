شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي الشارقة» يطلق «الظل الوظيفي عن بُعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق لأول مرة، برنامج الظل الوظيفي عن بُعد، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الأحد 5 إبريل، لتأهيل وتدريب طلبة كليات الاتصال للعمل في مجال الإعلام عبر الاستفادة من خبرات كوادر المكتب الإعلامي.
ويعقد البرنامج عدداً من الورش عن بُعد في مجال الإعلام، لتأهيل الطلبة لممارسة مهنة الإعلام بعد تخرجهم.
وأكد طارق علاي، مدير المكتب، أهمية استكمال البرنامج، كونه إجراء احترازياً، ما يعكس حرص المكتب، على نشر الثقافة الإعلامية بين طلبة كليات الاتصال والإعلام، حيث إن الإعلام هو المرجع الأول للأفراد، للتحقق من صحة المعلومات.
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