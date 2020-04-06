الولايات المتحدة تدخل الأسبوع الأكثر صعوبة والأشد حزناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل الولايات المتحدة أحد الأسابيع الحاسمة حتى الآن في أزمة فيروس كورونا مع ارتفاع حصيلة الوفيات في نيويورك وميشيجان ولويزيانا، ودعوة بعض حكام الولايات إلى إصدار أمر بالتزام المنازل على مستوى البلاد. وتم تسجيل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503. ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز، فقد وصل عدد المصابين الإجمالي في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

وحذر كبير الجراحين الأمريكيين جيروم أدامز، من أن الأوقات الصعبة قادمة، لكن «هناك ضوء في نهاية النفق إذا قام كل منا بدوره في الثلاثين يوماً القادمة». وقال «بكل صراحة، سيكون هذا الأسبوع الأصعب والأشد حزناً في حياة معظم الأمريكيين. ستكون هذه لحظة تماثل هجوم بيرل هابر، وهجمات 11 سبتمبر، لكن الفارق أنها لن تكون مركزة في نقطة بعينها». وأضاف «سيحدث الأمر في جميع أنحاء البلاد. وأريد أن تتفهم أمريكا هذا».

وبدأت أماكن مثل بنسلفانيا وكولورادو وواشنطن العاصمة تشهد ارتفاعاً في حالات الوفاة. وحذرت مجموعة عمل مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض من أن هذا ليس الوقت المناسب للخروج إلى متاجر البقالة أو أي أماكن عامة أخرى.

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وأمرت معظم الولايات سكانها بالتزام منازلهم، وعدم الخروج سوى للضرورة لإبطاء انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، حيث أصيب به أكثر من 313 ألفاً، وتوفي نحو 8500 بحسب إحصاء رويترز.

وسجّلت نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159، كما أعلن الحاكم أندرو كومو. وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمر صحافي: هذه الحصيلة تسجل تراجعاً طفيفاً لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630)، لكن «من المبكر» استخلاص النتائج. وأضاف أن عدد المصابين الجدد الذين ينقلون إلى المستشفى أو يدخلون إلى قسم الإنعاش في تراجع، لكن علينا الانتظار «ليومين أو ثلاثة أيام» لرسم صورة واضحة للوضع.

وأوضح أن النظام الصحي للولاية «تحت ضغط كبير لعدم توفر الأجهزة الطبية والعاملين في القطاع الصحي» بأعداد كافية.

ووجهت مدينة نيويورك نداء طارئاً إلى سكانها البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة، ناشدت فيه أفراد طواقم الصحة المرخصين التطوع. وقال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو «إلى كل من هم ليسوا في المعركة، نحن بحاجة لكم»، وطلب المساعدة من «كل مختص في الرعاية الصحية: طبيب وممرض ومختص في علاج الجهاز التنفسي، سمهم من شئت». وقال حاكم الولاية أندرو كومو: إنه سيوقع على أمر تنفيذي يسمح لطلاب الطب المقرر أن يتخرجوا هذا الربيع، البدء بمزاولة العمل الآن. وتقدم نحو 85 ألف متطوع، بينهم 22 ألفاً من خارج الولاية، للمشاركة في جهود الإغاثة. وتوقع رئيس البلدية أن تحتاج المدينة إلى 45 ألف شخص إضافي لمكافحة الوباء بين أبريل ومايو. (وكالات)