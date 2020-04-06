«ديوا» تدشن 8 محطات تحويل رئيسية بـ 850 مليون درهم

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تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، السير قدماً في مشاريعها التنموية، حيث دشنت ثماني محطات تحويل رئيسية جديدة، منذ بداية هذا العام بجهد 132/11 كيلوفولت، بقدرة تحويلية تبلغ 150 ميجافولت أمبير لكل محطة، وكابلات أرضية بجهد 132 كيلوفولت بطول 16 كيلومتراً، لربطها بمختلف مناطق دبي، لضمان كفاءة شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي 132 كيلوفولت فيها.

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي تدشين المحطات الجديدة، انطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نسهم في تعزيز البنية التحتية والمرافق الخدمية في إمارة دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، بما ينسجم مع دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات إلى الأمام وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً».

وأضاف: «يجري بناء المحطات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضم أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل، بما يسهم في دعم اعتمادية وكفاءة عمل هذه المحطات، لتخدم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة».

وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 850 مليون درهم، وبذلك ارتفع عدد المحطات الرئيسية بجهد 132/11 إلى 293 محطة. كما تنفذ الهيئة الاختبارات النهائية ل12 محطة نقل بجهد 132/11 كيلوفولت، لتدشينها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار درهم. ومع تدشين هذه المحطات سيصل عدد المحطات بجهد 132/11 في الشبكة إلى 305 محطات، لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات، ويضمن استمرار واستقرار الإمدادات إلى مختلف المستهلكين في كل الأوقات.