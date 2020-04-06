شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعزز مخزونها من عقار أفيجان لاستخدامه في العلاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجارب إيطالية على لقاح ضد الفيروس قد يكون جاهزاً بعد أشهر اليابان تعزز مخزونها من عقار أفيجان لاستخدامه في العلاج تاريخ النشر: 06/04/2020 استمع

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