سفراء الإمارات: التغلب على «كورونا» يعتمد على سلوك الفرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

وجّه سفراء دولة الإمارات لدى الدول الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عدة نصائح لأفراد المجتمع، من بينها اتباع الإرشادات الرسمية والبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، قائلين، إن سرعة التغلب على الفيروس تعتمد على سلوك الفرد.

ودعا عمر عبيد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، إلى الانتباه الكامل لكافة الإرشادات الرسمية التي تصدر عن الجهات الرسمية واتباعها والابتعاد عن التجمعات، قائلاً: «الوضع حالياً في إيطاليا في غاية الصعوبة، بعد أن كان عادياً لا يلفت الانتباه. ومع تزايد الأرقام لم يبق أمام المواطنين الإيطاليين والمقيمين سوى الالتزام الكامل بالإرشادات العامة التي أعلنتها الحكومة الإيطالية بالبقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وقال الشامسي: «كما تعلمون وتشاهدون مدى تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، أردت أن أرسل لكم هذه الرسالة البسيطة إليكم جميعاً، سواء كنتم مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات، أدعوكم جميعاً مواطنين ومقيمين إلى الانتباه الكامل لكافة الإرشادات الرسمية واتباعها القوانين التي تصدرها السلطات في الدولة، ولا يفوتكم الالتزام الذاتي بكافة الإجراءات الوقائية من خلال الابتعاد عن التجمعات».

وأكد الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى الصين سلامة المواطنين وأطقم العمل في السفارة هناك، مشيراً إلى أن الأمور في تحسن مستمر بصفة عامة وفي بكين بصفة خاصة، على الرغم من إدراك الجميع أن التحدي لم ينته بعد.

وأضاف:«بدأ الناس في العودة إلى حياتهم الطبيعية مع المحافظة على الإجراءات الوقائية اللازمة، وبفضل فاعلية هذه الإجراءات والوعي الشعبي في الصين، أصبح التغلب على وباء كورونا قريباً».

وتابع: «الوضع تخطى حالة الفزع وهناك انخفاض في عدد الإصابات ونسبة التعافي حوالي 90%، وقد زار الرئيس الصيني مركز تفشي الوباء، وأعلن أنه تمت السيطرة عملياً على فيروس كورونا المستجد».

من جانبه قال منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: «عندما انتشر الفيروس بدأنا فوراً في رسم عدة سيناريوهات، والحرص على سلامة المواطنين كانت أولوية قصوى بالنسبة لنا، حيث تم إجلاء معظمهم إلى دولة الإمارات»، مضيفاً أن السفارة تتابع مع الحكومة البريطانية أبرز المعلومات أولاً بأول، حيث تعقد الحكومة البريطانية يومياً، مؤتمراً صحفياً للحديث عن أبرز المستجدات.

وطالب مجتمع دولة الإمارات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية، حيث إن أفراد المجتمع في المملكة المتحدة يلتزمون الآن بشكل كلي بهذه الإجراءات، وتطبق جميع الجهات العمل عن بعد، كما أن الحكومة البريطانية تبث رسائل بشكل يومي تحث على الالتزام والبقاء في المنزل.

وقال علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى فرنسا، إن المطلوب من أفراد المجتمع هو البقاء في المنزل وعدم الاختلاط، والتخلي عن بعض العادات الاجتماعية، وتغيير السلوكيات لفترة معينة، حيث تواجه البشرية تحدياً لم تشهده من قبل، مضيفاً أن «الجميع بحاجة إلى تعاون دولي؛ لأن ما رأيناه من سيطرة الصين وصمودها ومحاربتها للفيروس، يمكن أن تستفيد منها دول أخرى، سواء كانت في أوروبا أو في أماكن أخرى».