مصر تعقم77 ألف مبنى وتغلق 12 ألف محل ومقهى

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أعلن مجلس الوزراء المصري أمس، أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تلقى تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية حول تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار التقرير، بحسب بيان أصدره المجلس أمس الأحد، إلى أن المحافظات على مستوى الجمهورية، شهدت تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، كما تم إغلاق 5 آلاف محل تجاري مخالف لمواعيد الفتح والإغلاق، ومُصادرة «الشيشة» في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل إغلاقها بالكامل، إلى جانب إغلاق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 نادياً وقاعة أفراح.

وفي تطور آخر، تبرعت هيئة قناة السويس ب5 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»، لمواجهة «كورونا»، كما أعلنت عن تخصيص 5 ملايين جنيه أخرى، لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحافظة بورسعيد.