الشباب يحيل تغريدات بالعمري لـ «القانونية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كلف نادي الشباب السعودي جهازه القانوني بدراسة ما ذكره المدافع الجزائري جمال بالعمري خلال ظهوره الإعلامي الجمعة وأيضاً التغريدات التي أوردها اللاعب على حسابه في «الإنستجرام» متهماً مسؤولاً شبابياً بمحاولة بيع عقده وإخراجه من النادي.

وتشير مصادر «مطلعة» الى أن إدارة الشباب تتجه لفرض عقوبة الخصم على اللاعب الذي بث وثيقة من المخاطبات التي تسلمها من الإدارة.

وتؤكد المصادر أن حدة التوتر بين اللاعب وإدارة النادي العاصمي وصلت أعلى مراحل التصعيد في الساعات الماضية، ما يجعل مستقبل بالعمري مع الشباب على المحك، ويمنح الفرصة أمام المنافسين للتقدم بشراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب الذي يصنف واحداً من أفضل مدافعي الدوري السعودي.

في شأن آخر، أكدت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنها تنتظر ما يصدر عن الاتحاد الدولي للإفصاح عن فترات التسجيل للموسم المقبل وكذلك معرفة مواعيد بدء الدوري.

هذا ويفضل المحترفون الذين توشك عقودهم على النهاية في الأندية السعودية تعليق المفاوضات بشأنها أو الدخول في مفاوضات أخرى لحين اتضاح الرؤية حول نهاية الموسم الذي تم تعليقه حتى إشعار آخر بسبب جائحة كورونا.