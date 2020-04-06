شكرا لقرائتكم خبر عن منذر عبدالله: مصير الدوري غامض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منذر عبدالله، المحلل الفني في قناة أبوظبي الرياضية، إنه يصعب حالياً التكهن بمصير الدوري والمسابقات المحلية والتي من المتوقع تأجيلها أو إنهاؤها، وأضاف: «الأوضاع صعبة خلال الفترة الحالية، ولا يمكن التكهن بأي شيء فيما يخص المسابقات الرياضية، ويتعين علينا الانتظار لمعرفة القرار الذي سيصدر في هذا الشأن».
وتابع: «نظراً لحبي الشديد للرياضة فأحرص خلال الفترة الحالية على متابعة مباريات مسجلة في التلفاز، كما أنني رجعت إلى القراءة التي هجرها الكثير خلال الفترة الماضية».
وأوضح عادل حبوش لاعب بني ياس السابق أنه سيتم ضغط المباريات، واستكمال منافسات الموسم بعد انتهاء الأوضاع الحالية، وتوجه برسالة إلى كل فئات المجتمع بالتزام المنازل، وقال: «أهم شيء هو الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، ولابد أن يلتزم الجميع بالبقاء في المنزل، واتباع كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة».
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