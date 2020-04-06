شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه بالعمل لإعادة السعوديين الراغبين فى العودة من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك سلمان توجيهات بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين فى العودة من الخارج ومتابعة شؤون السعوديين خارج المملكة وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة. وفق بيان صحفى.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة اعتباراً من اليوم الأحد وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

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وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة.

أعلنت السلطات المعنية فى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد عن تجهيز 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.