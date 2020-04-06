شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 60 عائلة يمنية يعيشون فى مبنى تحت الإنشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمبنى تحت الإنشاء لجأ إليه 60 عائلة يمنية نازحة تعيش فى هذا المبنى غير المكتمل، وأشارت المفوضية إلى أن توفير المأوى الملائم من أبرز المصاعب التى تواجه النازحين داخلياً فى اليمن، بما فى ذلك الآلاف الذين اضطروا للفرار من بيوتهم.

وفى وقت سابق أوضحت مفوضية شئون اللاجئين أنه يحتاج أكثر من 80% من السكان فى اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة، ويواجه 20 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائى، ويحتاج 14 مليوناً إلى تدخل إنسانى عاجل، لافتة إلى أنه من المُقدّر أن يكون عدد النازحين داخلياً في اليمن قد وصل إلى نحو 4 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2019، وأن يعود 1.2 مليون شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد.