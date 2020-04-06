شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وخراب ديار.. سطو مسلح على صيدلية فى لبنان بحثاً عن دواء للوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن صيدلية واقعة على طريق عام الشويفات بمحافظة جبل لبنان، تعرضت لعملية سطو مسلح مساء اليوم، من قبل شخصين ملثمين، أطلق أحدهما النار تحذيرا خلال العملية.

وفى التفاصيل أن شخصا دخل إلى الصيدلية سائلا عن أدوية تعقيم ضد فيروس "كورونا" وعن أسعارها، فى ما يبدو أنها كانت عملية استطلاع، ثم خرج ليعود مع شخص آخر كان ينتظره فى الخارج، وبادر أحدهما إلى إشهار مسدس وأطلق ثلاث طلقات تحذيرية مرت بالقرب من صاحب الصيدلية الذى كانت ابنته إلى جانبه.

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وعندما سألا عن مكان النقود، عمد صاحب الصيدلية إلى تسليمهما الدرج الذى يضع فيه المال، خوفا على ابنته، فأخذاه منه ولاذا بالفرار.

على الفور حضر عناصر من قوات أمن الشويفات فى قوى الأمن الداخلى إلى الصيدلية، وباشروا التحقيقات.

وأفادت الوكالة أن أصحاب الصيدليات فى مناطق الشويفات، خلدة، عرمون وبشامون، سيغلقون أبواب صيدلياتهم طيلة يوم غد الاثنين، وينفذون وقفة احتجاجية عند الثانية عشرة ظهرا أمام الصيدلية المسروقة التى تعرضت للسرقة مساء اليوم، تضامنا مع صاحبها، وللمطالبة بتأمين الحماية لهم بعد موجة السرقات التي طالت عددا من الصيدليات في مناطق عدة.