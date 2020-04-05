انت الان تتابع بنك قطر للتنمية يطلق برنامجا يقدم ضمانات للبنوك لمنح قروض بدون فوائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأحد إن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج ”الضمان الوطني“ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض بدون فوائد للشركات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر وبالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك قطر للتنمية يطلق برنامجا يقدم ضمانات للبنوك لمنح قروض بدون فوائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.