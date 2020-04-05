انت الان تتابع بنك قطر للتنمية يطلق برنامجا يقدم ضمانات للبنوك لمنح قروض بدون فوائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مبنى بنك قطر للتنمية

قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأحد إن بنك قطر للتنمية أطلق برنامج ”الضمان الوطني“ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض بدون فوائد للشركات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير قطر وبالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة.