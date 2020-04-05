السعودية تسجّل 17 اصابة جديدة بكورونا

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"الخليج 365" من الرياض: سجّلت وزارة الصحة السعودية يوم الأحد، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.

وأوضحت الوزارة على الموقع الذي اطلعت ""الخليج 365"" على بياناته، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 حالة حتى الآن، تعافت منها 488) حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع الرقم 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

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وأضافت في بيان على تويتر "تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد وسيستمر لمدة خمسة أيام وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج المتواجدين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا وكبار السن والحوامل".

وذكرت أن العائدين "سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم".

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